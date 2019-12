Por su parte, Marianela Ramírez, comentó: “Esperé mucho esta pelea. La gente me recibió muy bien, estoy muy agradecida a Malvinas Argentinas, y vino parte de mi familia que vive en Grand Bourg. El lugar es hermoso, muy lindo el polideportivo, felicito al Municipio que seguramente va seguir generando estos eventos y eso es muy importante. Es muy lindo ver a muchos chicos y chicas que se suman al boxeo. El deporte te saca de cosas feas, que siga creciendo”.

Luego, tomó la palabra la multicampeona Carolina Duer, quien manifestó que la pelea fue muy dura y declaró: “Agradezco el apoyo de Leo Nardini con el deporte, es un intendente que está en la misma que nosotros, siempre en la calle y con la gente. Es un gusto pelear acá y ojalá haya más eventos deportivos como este”. “La gente vino en familia, había grandes y chicos. Y todos los otros chicos y chicas que pelearon antes están arriba del ring y no en la calle, ese es el objetivo y acá en Malvinas trabajan muy bien el tema de incluir a través del deporte”, remarcó.

Cientos de familias se hicieron presentes para ser partícipes de la propuesta sin pagar entrada alguna. Al respecto, la edil destacó: “Nuestro intendente Leo Nardini nos tiene acostumbrados a esto y hoy se vio reflejado una vez más. Hubo una gran puesta en escena. Es un deporte que no todos pueden pagar para ir a ver un espectáculo como este. Apostar al deporte social tiene que ver con traer estas jornadas a los vecinos de Malvinas”.