La quita de los llamativos paneles con el nombre del ex intendente se da semanas después de que trascienda una foto del reelecto jefe comunal, Diego Valenzuela , presenciando un encuentro de Estudiantes desde ese sector, hoy ya sin denominación.

Mal año para Hugo Omar Curto, no solo perdió la oportunidad de recuperar el distrito en manos de su delfín Juan Debandi, ahora también se quedó sin “su sector” en el Estadio Ciudad de Caseros

Los tiempos cambian, y las instituciones no son ajenas a las opiniones de la sociedad. Este fin de semana, el nombre del ex intendente de Tres de Febrero desapareció del sector de los palcos VIP de la cancha de Estudiantes.