El objetivo es promover hábitos de alimentación saludable en la población en general. Esto se suma a la gran oferta deportiva que brinda el Municipio, todo de manera gratuita. El polideportivo de Los Polvorines es la sede de los encuentros.

En el polideportivo municipal de Los Polvorines se dio inicio al programa Malvinas Argentinas Saludable. El proyecto busca construir un espacio en dicho lugar que contribuya a mejorar la calidad de vida, mediante la promoción de hábitos saludables de alimentación, realización de talleres educativos y consultorio nutricional, para evitar el avance de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles como las cardiovasculares, diabetes, obesidad, cáncer, respiratorias.

El director de Deporte Social y Desarrollo Comunitario del distrito, Juan Pablo Matas, comentó: “Se trata de acercar a la comunidad, aparte de la actividad física, un factor más que es el aspecto nutricional, que colabora con la mejora de la salud”. Subrayó además la importancia de “brindarle a la gente las herramientas necesarias para que puedan modificar, en el caso de que sea necesario, conductas y hábitos alimenticios a través de talleres, de clínicas, de lo que también será el consultorio individual que vamos a tener acá”.

Los Talleres de Alimentación se brindarán los miércoles de 10 a 12, y el Consultorio Nutricional los viernes de 9 a 12. “La idea es que la gente vaya incorporando conceptos para poder alcanzar objetivos saludables. Es un factor fundamental el tema de la nutrición sana, de la alimentación saludable y consciente”, continuó el funcionario. Y completó diciendo: “Queremos que los vecinos, una vez que adquieran estos hábitos, los transmitan. Necesitamos que más allá de ser personas activas, sean agentes de transmisión”.

La licenciada Cecilia Iriarte, nutricionista, es la encargada de llevar adelante programa Malvinas Argentinas Saludable. “Generar este contacto con la gente es positivo. La idea es poder trabajar en grupo pero también individualizarlos y conocerlos más y darles las herramientas para que ellos puedan cambiar los hábitos. Me parece una propuesta excelente, no es común que esto suceda”, comentó. “Este es un servicio que las personas siempre deben pagarlo de manera personal y privada o acceder a centros donde es complejo que se atiendan, donde no hay cupos, entonces desde ese lugar esto es maravilloso, hay que difundir y aprovechar este servicio gratuito”, agregó.

Los vecinos que quieran sumarse a este tipo de talleres, deben acercarse al polideportivo de Los Polvorines -Darragueira y Sirio- e inscribirse de manera presencial. “Generar este tipo de espacios es lo que hacía falta, porque está comprobado que esto resulta. La gente necesita un espacio para hablar, evacuar dudas, poder salir de esa situación de no hacer nada. Se ha avanzado en lo que es toma de consciencia, hay una gran parte de la población que elige lo saludable. Y hay otro gran porcentaje que elige las comidas rápidas, el sedentarismo, y hay que abordar eso y ayudar a modificarlo”, finalizó la especialista.