La directora ejecutiva de la organización no gubernamental “Juntos vamos por más” que acompaña a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y los integra desde el deporte y la educación en valores, agregó: “Esta noche es una oportunidad de encontrarnos con gente amiga que tanto realiza por la integración. Junto con el Municipio trabajamos por el bienestar social; lo que hace una unión perfecta”.

A su lado, María Fernanda Giordani, subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de San Isidro, destacó: “Este año alcanzamos las 800 organizaciones no gubernamentales inscriptas. Tuvimos unos 300 certificados, lo que les genera un alivio económico y los ayuda a continuar con su tarea. Además, entregamos subsidios a unas 40 entidades deportivas para que puedan adquirir luminarias Led y reducir considerablemente su tarifa eléctrica. Seguimos trabajando y fortaleciendo estas instituciones que cumplen una función social fundamental”.

Luego de saludar y dialogar con los representantes de las organizaciones no gubernamentales, el intendente Gustavo Posse afirmó: “Este es el momento en que nosotros, desde el Municipio, homenajeamos y agradecemos a las organizaciones no gubernamentales, sociedades de fomento, juntas vecinales, entidades sociales y clubes barriales por el constante trabajo que hacen, día a día, para que tengamos un San Isidro mejor. Trabajamos en conjunto para promover el bienestar de nuestros ciudadanos”.

Más de mil personas participaron anoche de la Fiesta de las Entidades de San Isidro en el predio Puerto Libre, en Martínez. El Municipio agasajó a las entidades sociales y organizaciones no gubernamentales del distrito, en agradecimiento por su constante trabajo al servicio de la comunidad.