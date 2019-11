Participaron referentes de programas municipales de VIH, ITS y Hepatitis Virales de Tigre, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Vicente López y Zárate. La mesa de trabajo busca articular políticas públicas de prevención y no discriminación.

En el marco del segundo encuentro de referentes autoconvocados de la Región Sanitaria V, de diferentes programas municipales de VIH, ITS y Hepatitis Virales de Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López y Zárate se reunieron en el Centro de Atención al Vecino de Tigre. Allí, se impulsó una agenda de trabajo conjunta para abordar políticas públicas en relación al tratamiento, prevención y no discriminación de las personas que viven con VIH.

“Hicimos una reunión con los referentes de los programas de VIH, ITS, Hepatitis Virales junto con ONUSIDA y la Organización Panamericana de la Salud para trabajar en conjunto políticas públicas. Sostenemos este equipo de trabajo para mejorar la calidad de vida de las personas, buscando más prevención en nuestros municipios; y debatiendo ideas en común de acá al futuro”, destacó el coordinador del Programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales de Tigre, Sebastián Vázquez Montoto.

Y agregó: “Vemos que el segundo nivel de atención y los hospitales provinciales están colapsados. Estamos buscando que la Organización Panamericana de la Salud y ONUSIDA acompañen a los equipos técnicos de los municipios para lograr, entre otras cosas, descentralizar la atención médica de las personas que viven con el virus en el primer nivel de atención; y a la vez las hepatitis virales que son una problemática muy compleja”.

Por su parte, el asesor de la Unidad de Hepatitis, VIH y Tuberculosis de la Organización Panamericana de la Salud, Marcelo Vila, señaló: “Acompañamos a los colegas de la Región V y de los municipios, que están haciendo un gran trabajo de prevención, en el contexto del acuerdo de París que promueve ONUSIDA y que firmaron el año pasado todos los municipios aquí en Tigre. A nivel municipal es donde mejor se pueden implementar políticas de prevención y atención. Hay que tomar a las personas por lo que son y no por lo que tienen; y en ese sentido la comunicación y la cultura pueden hacer un gran aporte al trabajo en disminuir el estigma y la discriminación”.

Las autoridades participantes del encuentro visitaron la estación de trenes del distrito, donde se realiza un mural a cargo de la artista local Coni Panizza, con el fin de concientizar y visibilizar la lucha contra el virus. “Como artista es fascinante poder hacer este mural por el Día Mundial del Sida, y como vecina más todavía. Mi dibujo refleja a varias personas saltando a la soga y la intención es que se vean grandes y chicos porque a todos nos puede pasar. Somos todos iguales tengamos o no el virus. La medicina avanzó muchísimo, pero aún nos falta avanzar a nosotros como sociedad para incluir y no discriminar”, comentó.

El VIH puede no presentar síntomas durante mucho tiempo, sin embargo, a largo plazo debilita las defensas y es consecuencia de la aparición de otras enfermedades. En los resultados tardíos, el tratamiento es más complejo. Las personas que son diagnosticadas tempranamente, además de acceder a los controles y tratamientos en forma gratuita, pueden lograr que sea una infección crónica y llevar una vida saludable.

El Día Mundial del Sida se conmemora el 1 de diciembre de cada año, y se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH causada por la extensión de la infección. La fecha fue elegida en la Cumbre Mundial de Ministros de Salud de 1988, dentro de los programas para la prevención del Sida, y además ese año se declaró como el Año de la Comunicación y Cooperación sobre el Sida.

En busca de mejorar la accesibilidad al diagnóstico, Tigre ofrece un test rápìdo de VIH, con resultados en 20 minutos, en los 22 centros de salud del distrito. Además, pone a disposición dispensadores de preservativos gratis en centros de salud, dependencias municipales, escuelas e instituciones. Los interesados en obtener más información pueden comunicarse a través de la línea gratuita 0800-122-84473 o al 5282-7555.

Participaron también del encuentro, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Roxana López; el subsecretario de Salud, Juan Manuel Carballido; la directora general de Medicina Preventiva, María José Viani; y referentes de los programa municipales de VIH, ITS y Hepatitis Virales de la Región Sanitaria V, entre otros.