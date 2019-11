Según los dichos de la mujer, la agresión fue ideada por su ex pareja, un empresario al que el 4 de noviembre había denunciado por violencia de género, por lo que ambos tenían una restricción de acercamiento mutuo, dijeron las fuentes consultadas.

Una abogada de 44 años y su pareja de 30 fueron heridos a balazos en la localidad de Martínez, partido de San Isidro, y tras el hecho la mujer denunció que el ataque fue ideado por su ex marido, a quien hace menos de un mes denunció por violencia de género, informaron este viernes fuentes policiales.

Intento de femicidio: Mandó a balear a su ex mujer y a su nuevo novio