La obra inaugurada genera conexión entre diferentes puntos del barrio El Cruce y da salida al barrio Villa Magdalena. El intendente de Malvinas Argentinas hizo el corte de cinta junto a los niños y familias que se acercaron al lugar. “En la cara de la gente se ve reflejado que no pierden la esperanza, y que se ponen contentos cuando estas cosas de materializan”, comentó el funcionario.

“Es una arteria que les da muchas más posibilidades a los vecinos, porque si no se resolvía la hidráulica obviamente no se podía hacer el pavimento. Antes el agua se estancaba”, dijo Leo Nardini, y agregó: “Después del resultado electoral del 27 de octubre, seguimos con la planificación, abrimos algunas obras nuevas que teníamos planificadas para este año, y queremos cumplir con estos objetivos porque son los objetivos de la gente”.