En una aparente mala maniobra del conductor del automóvil particular, el vehículo se desplaza y golpea al ómnibus, para luego rebotar contra el guardarail y finalmente volcar.

Esta tarde, cerca de las 16:30, en la mano a Capital Federal del ramal Pilar de la autopista Panamericana, un auto y un micro protagonizaron un accidente que de milagro no dejó víctimas fatales. Sucedió a la altura del partido de Malvinas Argentinas.

Ocurrió sobre el ramal Pilar de la autopista. Intervinieron en el hecho un ómnibus y un automóvil particular. No se registraron heridos.