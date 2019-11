En un encuentro organizado por el Centro de Pensamiento Estratégico de San Martín, el reconocido cura José María Di Paola dio testimonio ante un auditorio de vecinos y referentes sobre las problemáticas que aquejan a los más necesitados, y detalló su experiencia en la pelea contra el consumo de drogas en jóvenes de los barrios carenciados.

Di Paola recordó la labor fundacional del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, compuesto por sacerdotes activos en villas y barrios obreros, comprometidos social y políticamente.

“Vivir en el barrio, tratar de ser un vecino más, construir la vida de la iglesia con los vecinos, y organizar la comunidad frente a los desafíos que se plantea el momento”, es la premisa del trabajo que realizan los curas villeros, comentó.

Pepe Di Paola recordó su llegada a San Martín cuando fue amenazado de muerte en el Barrio 31 por expresar que en las villas la droga está despenalizada de hecho. En ese contexto detalló el trabajo realizado en la zona de José León Suárez en materia de recuperación de adicciones con el Tren Blanco, por ejemplo, o en Villa Carcova, “con la lógica del abordaje comunitario”.

El cura habló de los ejes de “prevención y recuperación” en la problemática del consumo de drogas, con un trabajo combinado entre las organizaciones y el Estado.

El anfitrión del encuentro, Carlos Brown, dijo que el Padre Pepe “explica la necesidad de comprender los problemas de los sectores postergados, desde adentro, algo que faltó en el actual gobierno, que creyó que con solo acompañar desde lo económico se podían resolver esas cuestiones”.

Durante la exposición de Di Paola no se hizo alusión a ningun espacio partidario ni dirigente politico, al respecto, comentó Brown: “Darle una valoración política es quitarle mérito” a la tarea del Padre Pepe.

“Es necesario ver cómo se resuelven los problemas de la falta de trabajo, de la pobreza y de la marginalidad, porque desde las cajas PAN de -Raúl- Alfonsín donde se asistía a un millón de personas, hoy se asisten a 12 millones”, con planes y subsidios.

“Cada vez hay más injusticia, y todo pasa por la falta de crecimiento económico, de empleo digno, de actividades más homogéneas en todo el país para que la gente no venga desesperada a los grandes centros urbanos tratando de buscar posibilidades y termina dentro de los planes sociales”, señaló Brown, y afirmó, haciendo suyas palabras del Padre Pepe: “Para entender a los pobres hay que estar dentro de la problemática de los pobres, la que no son números, y la que no se resuelve con mayor asistencia económica”.