Se inauguró la vigésimo quinta edición del Salón Primavera, la muestra anual artística organizada por el Municipio de San Fernando. La destacada exposición de dibujo, pintura y grabado fue en el Salón Bahía Punta Chica, ámbito ideal para desarrollar la temática “Atlantis: Arte sobre el agua” por la proximidad con el río. Participaron en la apertura el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, y cientos de familias visitantes.

La muestra contó con la exposición de las obras seleccionadas y premiadas, y una ambientación acuática de mapping realizada por Visualistas Mapping que se denominó "La laguna mágica de Monet", una gran instalación al aire libre. Además hubo música en vivo a cargo del DJ Xolartz y proyecciones que homenajearon al gran impresionista francés del siglo XIX, Claude Monet.

La muestra contó con la exposición de las obras seleccionadas y premiadas, y una ambientación acuática de mapping realizada por Visualistas Mapping que se denominó “La laguna mágica de Monet”, una gran instalación al aire libre. Además hubo música en vivo a cargo del DJ Xolartz y proyecciones que homenajearon al gran impresionista francés del siglo XIX, Claude Monet.

Por su parte, la coordinadora de Artes Visuales del Municipio, Eugenia Azar, explicó: “Estamos festejando hoy el 25 aniversario del Salón Primavera, en una edición especial y diferente en las cercanías del río para reforzar que somos la Capital Nacional de la Náutica. Esta vez la temática se llama ‘Atlantis’. Tiene que ver con todo lo que es el arte sobre el agua y un homenaje al impresionista Claude Monet. Tenemos una instalación grande recreando una laguna realizada por Visualistas Mapping. También proyecciones de luz y sonido”.

Cada uno de los ganadores por categorías recibió un reconocimiento en el escenario. La selección y premiación la realizó un jurado de especialistas. Javier Calcaterra, primer premio en Dibujo, expresó su satisfacción. “Estuve participando en las ediciones anteriores en el Palacio Sanz Souci y este lugar no lo conocía. Quedó muy lindo y bien montado, me agrada. Esta perfecto socializar el arte, que llegue a la gente y sea popular”, señaló.

Villareal Norma, primer premio en Grabado, coincidió: “Es la primera vez que presento en el Salón Primavera, y este es un trabajo en color cuya base es la litografía. Generalmente los grabados son blanco y negro, pero para esta ocasión aborde el color. Este reconocimiento para mí es muy importante, hacía cinco años que no participaba en una exposición de esta magnitud. Haber ganado es muy estimulante y dan muchas ganas de seguir adelante”.

Una mención especial fue el premio único al artista de San Fernando, que quedó en manos de Joaquín Moledo. “Es una gran satisfacción porque yo nací, crecí y vivo en San Fernando. El cuadro que hice se llama ‘Carreras’ y la inspiración son las connotaciones de esa palabra, de donde partimos y a dónde vamos. Estoy feliz por el reconocimiento”, destacó.

Los vecinos que se acercaron a disfrutar de la muestra vivieron una velada inolvidable. La sanfernandina Dominique afirmó que “tiene un lujo excepcional y como galería está bien armado, se ven todos los cuadros muy bien exhibidos, y el río suma del otro lado, es magnífico”. “Siempre valoro acercar el arte a la gente”, remarcó.

Otro sanfernandino, Walter, comentó: “Estoy asombrado por la cantidad de participantes que hay en cada una de estas exposiciones y estoy muy contento de estar aquí. Está muy bien esta muestra, la verdad es maravillosa”.

Y finalmente, Marta aseguró: “La vedad que me sorprendió la dimensión y la calidad del salón. No lo conocía y no estuve en otras inauguraciones, y hoy acá estoy impresionada. La forma en que presentan el arte es muy importante y hay mucha gente, es bárbaro”.

También estuvieron presentes el director de Turismo y Cultura, Néstor Torchia; el coordinador de Turismo, Rodney Rodríguez Núñez; funcionarios del Departamento Ejecutivo; y concejales de San Fernando.