“Las oficinas y los teléfonos del bloque del Frente Renovador están siempre abiertos para escuchar a los vecinos. Así fue como logramos anular la ordenanza que habilitaba la venta y construcción de edificios en parte del predio del Hipódromo de San Isidro, logramos limitar los aumentos de tasas al 24% para este año, conseguimos la exención impositiva para personas con discapacidad y logramos presupuesto para poner en marcha en 2019, por primera vez, el Programa de Lucha contra la Violencia de Género”, señaló Gonzalo Beccar Varela, y añadió: “Nosotros trabajamos para mejorar la realidad de todos los sanisidrenses, no vendemos humo en las redes sociales ni juntamos firmas por Change como lo hacen otros bloques que se venden como la nueva política pero pretenden hostigar a otros concejales por Facebook y por Instagram asociados a la mano derecha de Gustavo Posse y a prácticas extorsivas detestables que creía desaparecidas”.

“Volvemos a reiterar que las tasas no pueden aumentar más que la inflación ni tampoco por encima de los aumentos salariales de los trabajadores municipales. Además, los sanisidrenses no pueden pagar los costos de la mala previsión que hizo Posse al subestimar la inflación descontrolada que dejará la presidencia de Mauricio Macri”, afirmó el presidente del bloque massista, Gonzalo Beccar Varela.

“Las tasas en San Isidro no van a aumentar más que la inflación”, aseguran desde el Frente Renovador