Participaron del 3×3 cuarenta equipos con jugadores de diez años en adelante, en las categorías masculinas y femeninas, mini básquet, U16 y libre. Hubo clubes de Malvinas Argentinas, Don Torcuato, Obras Sanitarias, San Miguel, La Plata y José C. Paz.

Por su parte, Carlos Spellanzon, coordinador de la Federación de Básquet Área Metropolitana Buenos Aires, manifestó: “Las instalaciones de este polideportivo son magníficas y esto es algo que ayuda al crecimiento del país y al desarrollo del deporte. Haciendo este tipo de eventos, sumamos un granito de arena para que Argentina pueda llegar a estar entre los veinte mejores equipos del mundo. Que sea gratuito es espectacular, es muy bueno que un Municipio apoye, ya que la situación económica del país no es buena. Los chicos vienen a jugar, la pasan bien y se sienten a la altura de cualquier torneo”.