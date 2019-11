Otra que se acercó para disfrutar a la muestra fue María Adela. “Me parece que hay una inclusión muy importante -expresó- y eso se ve y es fantástico para San Fernando. Además me encanta el Teatro Martinelli, la verdad que vengo a ver todas las obras y vengo a todo lo que puedo”.

Por su parte, el coordinador de Talleres Culturales, Mariano Madero, señaló que “hubo una gran expectativa de los alumnos que no están acostumbrados a salir escena en un hermoso teatro como este y se nota la felicidad de todos”.