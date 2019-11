El Municipio trabaja en conjunto con la organización no gubernamental integrada por jóvenes sanfernandinos...

El quórum para sesionar lo dieron los ediles que responden a Julio Zamora, la bancada de Unidad Ciudadana y el cambiemista Guillermo Richard Edwards. No se presentaron, mostrando algo de lo que puede darse el año entrante en el Legislativo, el peronista Javier Forlenza; Malena Galmarini y los ediles que se alinean bajo su conducción, Fernando Mantelli y José Paesani; y los macristas Camila Benedit, Victoria Burns, Matías Cassaretto, Segundo Cernadas, Carla Kammann y Ana María Ramos Fernández Costa, quien en otros momentos políticos brindó quórum y acompañó al oficialismo en proyectos claves para la gestión.