En lo que resta del año, el Municipio llegará a esa cifra, entre reposiciones y plantaciones de diferentes especies que crecen en forma vertical para no dañar veredas.

Cuando finalice el 2019 el Municipio de San Isidro tendrá 5 mil árboles nuevos, entre reposiciones y plantaciones de diferentes especies, cuyas raíces crecen en forma vertical para no dañar veredas. Así, se suman a los 200 mil ejemplares de arbolado urbano que hay a lo largo y ancho del partido.

El subsecretario de Espacio Público, Leandro Martín, contó: “Seguimos avanzando con el Plan de Reforestación Anual que tiene una parte de plantación y otra de replantación con el objetivo de agrandar nuestra arboleda urbana conformada por unas 200 mil especies en la vía pública”.

Y agregó: “La meta es llegar a los 5 mil plantando crespones, fresnos americanos, jacaranda, tipas, guarán, que son especies que no dañan la vereda, porque sus raíces tienen crecimiento vertical y no horizontal, de esta forma no destruyen las veredas”.

Entre los 5 mil árboles hay unas 3 mil reposiciones y 2 mil nuevos. “Los beneficios son muchos, además del aporte de oxígeno va en sintonía con el perfil sustentable de San Isidro”, completó Leandro Martín.