Efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Campo de Mayo” de la fuerza nacional, por disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de San Martin, y luego de tareas de investigación, llevaron adelante el registro de un inmueble de uso comercial ubicado en el partido bonaerense de José C. Paz.

Gendarmería Nacional allanó un comercio que funcionaba como “bar pool” y detuvo a un hombre que utilizaba el lugar para la facilitación sexual de mujeres, de entre 21 y 40 años. El hecho ocurrió en la localidad de José C. Paz, en el marco de la lucha contra la trata de personas que impulsa el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

Detienen a un hombre acusado de explotación sexual en la localidad de José C. Paz