El robo ocurrió hace dos sábados en el local “El Portugués”, de hamburguesas, panchos y panificados, ubicado en Segundo Sombra 5661, frente a la plaza de Villa Bosch y a metros de la comisaría novena de Tres de Febrero. Uno de los dos asaltantes le propinó dos golpes a la empleada a pesar de haber entregado el botín solicitado.

Los dos delincuentes ingresaron al comercio minutos después de que se fueran otros clientes. Cuando se dirigieron al fondo, donde estaba la mujer, le dieron una mochila para que colocara el dinero y elementos personales.

Sin resistirse, entregó la mochila a los ladrones, y uno de ellos, con una gorra de la empresa de recolección de residuos LUSA, le dio dos golpes fuertes en la cabeza. Ambos se fueron caminando.

Los ladrones, cuando ingresaron al almacén, le mostraron una hoja a la mujer que trabajaba. “La nota decía que le entregue toda la plata porque la iba a matar, después -el delincuente- dio dos pasos atrás y le mostró el arma”, relató a medios nacionales el dueño del local.

Respecto a los golpes que recibió la empleada declaró que fue “algo insólito porque le había entregado todo”, y agregó: “Injustificado, porque no se resistió ni nada.”

A su vez, señaló que a pesar de estar a cincuenta pasos de una comisaría, en la misma vereda, no lo ayudaron. “Nos dijeron que vayamos al comando, que no había gente ni personal”, manifestó. Y agregó indignado: “El jefe de la comisaría no se acercó nada, ni a preguntar”.