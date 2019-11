El ahora ex concejal ingresó al Legislativo en el año 2017, a través de la lista massista de Un País. En su trabajo como edil se destaca la presentación de varios proyectos vinculados a la lucha contra la inseguridad, una de las principales bandera que enarboló durante esa campaña electoral.

“Continuaré militando dentro del Frente de Todos, acompañando a Alberto Fernández, Sergio Massa, Axel Kicillof y al gobierno municipal desde donde me toque”, expresó el dirigente, quien también adelantó que se abocará a su actividad profesional privada.

El concejal del Frente Renovador, Juan Eslaiman, presentó hoy su solicitud de licencia, por lo que en la próxima jornada legislativa ya no ocupará una banca en el Legislativo de San Martín. Será reemplazado por Ignacio Barba, quien será edil hasta diciembre del año 2021.