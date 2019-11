Cabe señalar que, desde ahora, aquellos que vienen por colectora ascendente, sentido a la Ciudad de Buenos Aires, no podrán ingresar a la autopista Panamericana, sentido a Pilar, ya no van a poder utilizar esa vía para ingresar a la 26, ni para cruzarla y continuar por colectora ascendente sentido a Pilar. Se trata de una medida que evitará congestión.

Al respecto, el jefe comunal manifestó: “Seguimos haciendo mejoras que faciliten que el transporte público no congestione un acceso crítico como es este de Panamericana y Ruta 26. La expansión de la calzada y los nuevos refugios brindan un mejor entorno para los pasajeros que viajan a diario y una mejor circulación de los vehículos”.