El Municipio trabaja en conjunto con la organización no gubernamental integrada por jóvenes sanfernandinos...

En otro de los siniestros, esta vez en San Fernando, un patrullero a gran velocidad, en medio de lo que se cree una persecución, terminó perdiendo el control y tras subirse a la vereda acabó estrellado contra un árbol. A consecuencia del impacto, el vehículo policial se prendió fuego. Sucedió cerca de las 5 de mañana del domingo en Avenida del Libertador y Quirno Costa. No hubo heridos.