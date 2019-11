El Municipio trabaja en conjunto con la organización no gubernamental integrada por jóvenes sanfernandinos...

El cierre de la sexta edición de “Tigre Photo Art Seven Days” tendrá lugar el sábado 30 de noviembre de 14 a 20 en la Casa de las Culturas, ubicada en Mitre 370, Tigre Centro. Los participantes podrán fotografiar exposiciones de artistas de la Fundación Julio Bocca y modelos de la diversidad del prestigioso diseñador Roberto Piazza. También habrá proyección de audiovisuales de los artistas italianos Beatriz Mitsuko Cullen y Héctor Amato.

“Esta propuesta es muy importante porque es una semana a pura fotografía. En esta oportunidad la presentación del Tigre Photo Art Seven Days coincide con la entrega de diplomas a los más de 170 alumnos egresados en el club durante este año”, explicó Ricardo López, presidente de Foto Club Tigre, y agregó: “Todo esto lo podemos realizar gracias al apoyo que nos brinda el Municipio de Tigre y especialmente el intendente Julio Zamora”.

En el Concejo Deliberante de Tigre, el Municipio y el Foto Club Tigre realizaron la presentación del ciclo “Tigre Photo Art Seven Days”, que se extenderá hasta el sábado 30 de noviembre e incluye actividades para que todos los amantes de esta disciplina puedan sumarse y participar. A su vez, durante la jornada autoridades municipales entregaron diplomas a fotógrafos profesionales recibidos en 2019.

