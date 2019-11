Por su parte, Ariel Perticaro, cofundador de la organización no gubernamental EcoWork, expresó: “Nos parece muy importante trabajar con el Municipio en el cuidado medioambiental. El programa que llevamos adelante desde nuestra organización se llama ´Botellas de amor´ y consiste en rellenar un recipiente con plásticos de un solo uso como puede ser un paquete de galletitas. Teniendo el material bien compacto en la botella la pueden acercar a nuestros puntos de acopio, donde luego lo transformaremos en materiales reutilizables”.

En esta oportunidad, el director del Área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales, Gabriel Tato, y miembros del sector municipal realizaron una actividad de concientización de residuos plásticos junto a la organización no gubernamental EcoWork, integrada por jóvenes sanfernandinos comprometidos con el cuidado del medioambiente.

El Municipio trabaja en conjunto con la organización no gubernamental integrada por jóvenes sanfernandinos comprometidos con el cuidado del medioambiente. La actividad consistió en la difusión del proyecto “Botellas de amor”, que consiste en la introducción de plásticos de un solo uso dentro de una botella, que luego se separan y llevan a puntos de acopio para transformarse en materiales reutilizables. Y también se difundió el programa municipal “Sanfer Recicla” en la Plaza San Martín.