El Municipio trabaja en conjunto con la organización no gubernamental integrada por jóvenes sanfernandinos...

Por otro lado, subrayó “la necesidad de trabajar articuladamente con el Municipio para intervención en casos que tal vez nos llegan a nosotras y podemos articular. Tenemos que estar atentas que esa mujer pueda seguir esa ruta crítica, es una mujer que está pasando un pésimo momento y muchas veces no sabe qué hacer. Tenemos la responsabilidad de las organizaciones en las que estamos de acompañarla, de ponernos de acuerdo en darle un acompañamiento articulado”.

La responsable del Programa de Violencia de la Fundación Avon, Ana Inés Álvarez, explicó: “En este 25 de noviembre hay un llamado a reflexionar acerca de la violencia que vivimos las mujeres y las niñas en todo el mundo. Sabemos que 1 de cada 3 vamos a vivir violencia a lo largo de nuestra vida. Los números de la Argentina van indicando que cada 31 horas muere una mujer y la idea hoy es pararnos en una realidad que duele para pensar qué es lo que puede hacer cada una desde su lugar. No es un tema que solo deba resolver el Estado”.