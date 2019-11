En una asamblea especial con mayores contribuyentes, el Concejo Deliberante de José C. Paz aprobó un...

“Queremos que todos puedan recorrer la historia de un hecho que Dios quiera no se repita en Argentina, pero es importante recordarla”, finalizó el intendente.

“Hace muchísimos años que tenían esta idea. Antes de asumir el 10 de diciembre de 2015 no teníamos absolutamente nada que revalorice a los caídos, a los veteranos, a las familias y a esa lucha que dieron. Hoy tenemos la Plaza 2 de Abril, el monumento en la Ruta 197, entre otras cosas. Hay una oferta cultural de historia”, comentó Nardini.

El jefe comunal afirmó: “Esta obra es muy importante para sembrar historia y valores. Recordar no solo a los caídos sino la lucha que se dio por conservar la soberanía del territorio nacional, para que los más chicos también aprendan y los grandes recuerden lo importante que es mantener viva la memoria. Somos el Municipio de Malvinas Argentinas y hay que seguir fomentando estas cosas, porque un pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla en un futuro”.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, visitó la obra del futuro Museo Ex Combatientes de las Islas Malvinas, que se construye en el centro de la localidad de Los Polvorines, en avenida Presidente Perón, al lado de la nueva Plaza de los Bomberos.

Nardini visitó la obra del Museo Ex Combatientes de Malvinas