La flota municipal consta de 437 vehículos. Está compuesta por 70 pick up, 110 utilitarios, 57 camiones, 62 automóviles, 40 motocicletas, 1 colectivo, 11 camiones con hidroelevador, 16 minicargadoras, 4 tractores línea agrícola, 20 retroexcavadoras, 10 motoniveladoras, 1 excavadora oruga, 8 rodillos, 2 semiremolques de zoonosis, 2 terminadoras asfálticas, 1 topadora, 4 semi-remolque bateas, 13 carretones de 5 toneladas, 2 carretones de 15 toneladas, 2 carretones de 2 toneladas y 1 chipeadora.

