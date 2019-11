En materia de política pública y defensa de los derechos de las mujeres, el Municipio realiza múltiples acciones como la promoción de los dispositivos DAMA, el servicio de Alerta Tigre Género, la Comisaria y Fiscalía de la Mujer y el área de Fortalecimiento Familiar. Desde la Dirección de Políticas de Género y Violencia Familiar se realiza la atención, asesoramiento y contención a mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas, ex parejas u otros miembros del grupo familiar. El objetivo de la asistencia es acompañar el proceso de empoderamiento de las mujeres para que, una vez identificadas las situaciones de violencia que padecen, puedan ponerle un límite a la misma a partir de la utilización de recursos tanto subjetivos como legales, articulando la implementación de políticas públicas que garanticen sus derechos y el acceso al servicio de justicia.

En sus palabras a los presentes el jefe comunal consideró: “Éste es un siglo donde las mujeres tomaron protagonismo para derribar barreras patriarcales; y no hay motivos para considerar desigualdad entre hombres y mujeres”.

“Estamos muy comprometidos con la defensa de los derechos y la no violencia contra la mujer. Además, acompañamos al Programa Mujeres Emprendedoras que lleva 8 años, en el que brindamos a las mujeres que no tienen autonomía o sufren violencia de género un lugar para su desarrollo personal”, destacó Zamora, y añadió: “Trabajamos con políticas activas de protección y asistencia, promoviendo la Fiscalía de Género en Tigre y la Comisaría de la Mujer, con múltiples promotores que van por el barrio y les hacen conocer a las mujeres sus derechos y que se animen a denunciar para ir hacia una cultura de la paz e igualdad”.

El Municipio de Tigre volvió a alzar el pañuelo violeta para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, con la consigna “No estás sola”. El intendente Julio Zamora acompañó a vecinos y vecinas en un acto que se realizó en la Estación Fluvial y contó con numerosas actividades para concientizar sobre el flagelo. Además, se celebraron 8 años del Programa Municipal de Mujeres Emprendedoras, que tiene como objetivo promover el desarrollo económico independiente de quienes sufrieron violencia de género o buscan alcanzar su autonomía.

Tigre conmemoró el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres