Se realizó en las instalaciones de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Los Polvorines. Hubo disertación y diferentes postas de aprendizaje práctico. Además se realizó el lanzamiento y presentación de la Escuela de Atletismo en el distrito.

Este sábado se realizó en Malvinas Argentinas una clínica especial de Atletismo en las instalaciones de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Los Polvorines. Se armaron diferentes postas para mostrar a los asistentes la práctica concreta en este deporte. Participaron atletas de renombre como Joaquín Gómez, Damián Moretta, Otilio Rosa, Florencia Lamboglia, Braian Toledo y Alan Niestroj. La actividad fue el puntapié para lanzar oficialmente el Programa Municipal de Atletismo con la creación de la Escuela de Atletismo.

Juan Pablo Matas, director de Deporte Social y Desarrollo Comunitario de Malvinas Argentinas, explicó: “El Programa Municipal de Atletismo estará compuesto por la escuela de atletismo y por este formato de talleres y clínica. Hoy tenemos una muestra general de todas las actividades atléticas con representantes de cada disciplina como saltos, carreras, lanzamientos, con entrenadores reconocidos, para contarle a la comunidad por qué hacemos esto. Es muy importante seguir abriendo espacios para incluir a la gente en actividades deportivas”.

Por su parte, Alan Niestroj, competidor de 5000 metros llanos, comentó: “Es algo fenomenal que esto pueda llegar a todos. Es un programa que no se estaba trabajando y es bueno para que siga creciendo el deporte en Malvinas”.

Brian Toledo, se especializa en jabalina y trabaja para fomentar este deporte: “Llegué a Malvinas sin querer y me terminé quedando para difundir lo que me apasiona y me cambió la vida. Malvinas es un lugar muy ordenado, responsable, y por eso trabajamos tanto en esto. Porque lo que se trabaja en atletismo sirve para todos los deportes, es muy inclusivo”.

Damián Moretta, especialista en combinadas con tan solo 19 años, dijo: “Hay gente con muchísimas condiciones en el país pero solo falta incentivo. Por eso son importantes este tipo de propuestas”. Otilio Rosa, actual campeón sudamericano en velocidad -100 metros llanos- fue otro de los atletas presentes. “Esto incentiva a los chicos a sumarse a hacer deporte, para que observen y aprendan”, dijo.

A lo que Joaquín Gómez, especialista en lanzamiento de martillo, quien estuvo en los Panamericanos y en el Mundial de Atletismo, agregó: “En pocos lugares se da el espacio para que se haga esto. No es un deporte muy conocido y está bueno que se haga masivo”.

Por último, Florencia Lamboglia -100 metros con vallas- expresó: “Agradezco esta invitación. Hace 15 años me dedico a esto, y estoy encantada con todo el trabajo que hacen en Malvinas. Es una iniciativa excelente para que los chicos no estén en la calle y hagan deporte”.

Las actividades de la Escuela de Atletismo se van a desarrollar en el Centro de Recreación Infantil Municipal de la ciudad de Grand Bourg y en la Sociedad Alemana de Gimnasia de Los Polvorines. Pronto se informarán los días, horarios y actividades específicas en cada espacio.