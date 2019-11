Franco Bagnato, por su parte, expresó: “Es un orgullo estar en Malvinas nuevamente, es un municipio inspirador, que apuesta a la cultura, a los jóvenes, a la educación pública, a la inclusión, que no son solo palabras. Acá se respira ilusión, esperanza y orgullo. Agradezco a Luis Vivona y a Leo Nardini que me reciben siempre de esta manera tan linda y cordial”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com