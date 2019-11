En el mismo sentido Iglesias agregó: “Esta obra forma parte de los 1500 asfaltos realizados en el distrito. Un compromiso de gobierno que el Intendente asumió y que no habría sido posible sin su voluntad y el trabajo en conjunto de la Secretaría y todo el equipo municipal. Cerramos cuatro años con la mayor cantidad de obras que Pilar jamás vio, obras de calidad que van a trascender a esta gestión”.

Al respecto, el jefe comunal señaló: “Esta calle es un pedido histórico que, si bien muchas veces fue puesto en proyecto, nunca había sido ejecutado. Hoy el asfalto en la calle Argerich es una realidad que no solo va a beneficiar a los vecinos del barrio sino también a la conectividad de todo el distrito. Junto a la obra concluida en Las Madreselvas, conectamos con asfalto la Ruta 8, Panamericana, Ruta 25 y el nuevo Hospital Maternal, para que miles de ciudadanos transiten de forma más fluida y segura. Como desde el inicio de la gestión, seguimos realizando trabajos que van a trascender en Pilar”.