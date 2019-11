El referente radical de Tres de Febrero y ex candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio participó...

“Desde nuestra Dirección acompañamos el pedido de la pronta sanción de una ley que ratifique esta normativa, con el objetivo de que pueda ser plenamente aplicable a las relaciones laborales de nuestro país, en general, y nuestro distrito, en particular, ya que consideramos que el convenio 190 es un convenio histórico que comprende un paso importante para las relaciones en el mundo del trabajo y aporta un marco específico con perspectiva de género que nos orienta en cómo prevenir y combatir la violencia y el acoso laboral. Además, invitamos a las empresas y otras organizaciones a aplicar la Ley Micaela y pensar instancias de capacitación para su personal con el fin de modificar patrones culturales y erradicar la violencia de los ámbitos de trabajo” explicó Sergio Giovannini, director de Empleo del Municipio.

El 21 de junio de 2019, en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se aprobó el convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, el cual entra en vigor cuando cada uno de los Estados Miembros lo ratifican de acuerdo con la legislación vigente. A la fecha, la Argentina aún no lo ha convalidado.