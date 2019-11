“En el Cenotafio de Pilar guardamos la memoria, el honor, la gloria de muchísima gente que luchó por la Argentina, no vamos a dejar que el gobierno de Ducoté la deshonre”.

“Lo que ocurrió no hace más que confirmar la forma en la que gobernaron durante estos 4 años: sin respetar la identidad local, sin escuchar a los pilarenses y haciendo un total abuso de su poder, utilizando algo que es de todos a su antojo”.

“Presentamos este repudio no solamente por lo aberrante de los hechos sino además por la actitud del Ejecutivo. Ni Ducoté, ni la subsecretaria Guerrero, ni el jefe de Gabinete Martignone, quien avaló el festejo, fueron capaces de pedir disculpas por lo que pasó”.

“Lo que pasó es vergonzoso. No podemos dejar que este gobierno le falte el respeto a nuestros héroes transformando en una fiesta de reggaetón un lugar que los pilarenses guardamos para la memoria”.