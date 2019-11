El referente radical de Tres de Febrero y ex candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio participó...

En una asamblea especial con mayores contribuyentes, el Concejo Deliberante de José C. Paz aprobó un...

Conjuntamente con el bloque curtista votaron a favor los concejales Martín Jofré y Sandra Lizarraga. Mientras tanto, el presidente del Concejo Deliberante Sergio Iacovino y Analía Massa se abstuvieron. Patricia Rodríguez permaneció afuera del recinto para no votar.

Por su parte, Alejandro Collia no dudó en que se trate de un golpe de Estado el actual escenario político en Bolivia. El médico refutó la comparación con el estallido de 2001, donde “no hubo ninguna intervención militar”. “Bolivia está sufriendo una situación triste para toda Latinoamérica, con más de 32 muertos, y donde el presidente tuvo que pedir asilo para resguardar su integridad física y la de su familia”, manifestó.

Para sorpresa de muchos, el radical Marcelo Bello acompañó el proyecto del kirchnerismo a pesar de no haberlo leído, dijo. A ese respaldo se sumó Natalia Fernández, otra edil de extracción radical.