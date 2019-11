Con el apoyo del Municipio, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, sociedades de fomento y merenderos...

“Para nosotros siempre es prioridad acompañar a las asociaciones de víctimas y en este caso con una propuesta muy buena, con la que no dudamos en avanzar cuando nos presentaron la idea, y que ahora gracias a este acuerdo va a llegar a todo el país, ayudando a muchos”, afirmó Posse.