El jefe comunal dijo: “Antes esto era un campo, que se llamaba de igual modo ‘El triángulo de los niños’ pero no tenía ni siquiera un juego, y hoy tiene múltiples actividades para que la familia lo pueda disfrutar. La plaza está más tranquila, más segura y es un lugar más digno”. “Tenemos que trabajar mucho más en diferentes proyectos para generar la inclusión a través de la recuperación del espacio público”, agregó con vistas a futuro.

