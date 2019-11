“Emilio es una buena persona que me brindó su amistad”, sostuvo el radical, quien celebró la decisión de Monzó de desembarcar en la provincia de Buenos Aires para relanzarse al ruedo político partidario.

El referente radical de Tres de Febrero y ex candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio participó de la sesión en la que legisladores de todas las bancadas resaltaron su labor como presidente de la Cámara.