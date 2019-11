Ante esta situación, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Alexis Lívora, decidió hacer una declaración in voce para repudiar “la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela”, a lo que el bloque que responde al barón del conurbano decidió votar en contra.

En una asamblea especial con mayores contribuyentes, el Concejo Deliberante de José C. Paz aprobó un incremento en el alumbrado público. También se aumentaron un 20 por ciento las tasas municipales por lo que resta del año. Desde el oficialismo argumentaron que el distrito se encuentra atrasado por los tarifazos y la oposición se abstuvo.