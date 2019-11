“Venimos trabajando ya hace 7 años con ellos -agregó- y tenemos muy buenos resultados. Son el núcleo que reúne a muchos vecinos y allí podemos ir avanzando de la mano desde el sistema municipal. Sin ellos, nosotros no podríamos a llegar a cada lugar, a cada barrio. Y la coronación de todo esta es el Gran Corso que nos pone muy contentos saber que ya se acerca una nueva edición para que disfruten todas las familias sanfernandinas”.

Con el fin de premiar la buena labor que desempañaron durante todo el año, tuvo lugar en el Museo de San Fernando un acto de reconocimiento donde se le hizo entrega de ayudas económicas por 68 mil pesos a cada conjunto barrial. Es un subsidio importante para telas e instrumentos y, como decía el director de Cultura, es un reconocimiento al trabajo que hacen. Nos pone muy orgullosos porque no solo es una tarea para el carnaval, sino que hay una labor cotidiana de integración social”, manifestó el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio.