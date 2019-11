Por su parte, el doctor Claudio Zin, señaló: “Siempre es bueno intercambiar experiencias con aportes desde el punto de vista global que pueden servir para tomar decisiones en el futuro. Agradezco al intendente Zamora por poder participar y hacer mi aporte a esta estructura sanitaria tan exitosa. Es importante que los profesionales de la salud se preparen porque en el futuro inmediato va a haber una alta incidencia de nacimiento de niños con bajo peso porque la crisis económica impacta sobre eso; y por eso el sistema de salud tiene que estar preparado para que esos casos no se conviertan en muertes”.

Además, el doctor Claudio Zin, ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, ex senador de la República Romana y actual director ejecutivo del Centro Ítalo Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires, disertó sobre los factores socioeconómicos y el impacto en el bajo peso al nacer.