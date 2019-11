Dicho acuerdo tiene el propósito de colaborar con la regularización de la situación dominial de los vecinos que actualmente no cuentan con una escritura traslativa de dominio. “Afianzar nuestro vínculo como Estado local con éstas entidades nos permite darle mayor seguridad y previsión a nuestros vecinos respecto del cuidado de los recursos”, señaló Zamora.

