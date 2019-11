También se registraron problemas de dilatación en la línea Urquiza. En este caso, la deformación se dio en un tramo de vías antiguas, con durmiente de quebracho, que a la vista no presenta ningún mantenimiento por parte de la empresa Metrovías. Ocurrió en cercanías de estación General Lemos, en San Miguel.

