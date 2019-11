Junto a ella, su compañera Sofía Morales destacó: “Estoy muy feliz de que nos den esta oportunidad de capacitarnos e instruirnos sobre algo tan importante como es la violencia de género. Tendrían que dar esta charla en todos lados porque hay muchas parejas adolescentes que no toman real conciencia de sus actos y lo que puede significar para el futuro”.

“Desde la Dirección de la Mujer siempre brindamos atención a mujeres mayores de 18 años. Sin embargo, nos dimos cuenta que faltaba contención e información para menores que muchas veces están sumergidos en la violencia pero no saben reconocerla. Por eso, lanzamos esta propuesta con la que esperamos recorrer la mayor cantidad de escuelas”, expresó Carolina Cricenti, de la Dirección de la Mujer y Políticas de Género del Municipio.