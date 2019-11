“Las organizaciones sociales dieron una clase de política con mayúsculas. Se aprobó una ordenanza que salda una deuda histórica de San Isidro. Esperemos que el oficialismo no avance con su amenaza de judicializar la política”, señaló al respecto Fernanda Miño, concejal peronista y además vecina del barrio La Cava.

Desde el oficialismo plantearon que si una ordenanza que modifica cuestiones presupuestarias es tratada sobre tablas sin despacho de comisión se vulnera la Ley Orgánica de las Municipalidades, por lo tanto aseguraron que la aprobación de la medida no tendría sustento legal. Así, abrieron la puerta a una posible judicialización de la iniciativa.