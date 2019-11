Poco antes de las 2 de la mañana, un voraz incendio se desató en una fábrica de San Martín. Más allá de la intensidad del fuego y de la cantidad de dotaciones de bomberos que debieron acudir, afortunadamente no se registraron heridos.

El fuego se desató cerca de las 2 de la mañana en un establecimiento de la localidad. Se trata de un déposito de artículos de limpieza. Trabajaron 15 dotaciones de bomberos. No se registraron heridos.