Federico Achával acompañó al boxedor Yamil Peralta antes de su pelea de este viernes para defender el título latino crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en el Club Sportivo Barracas.

El duelo será contra Marcos “El flaco” Aumada, con quien Peralta peleó el 11 de mayo, cuando se quedó con el título. En esta revancha, el boxeador buscará ratificar su lugar de campeón.

Federico Achával

“Estamos muy contentos de que, una vez más, Yamil represente a los pilarenses en un certamen tan importante como es el Título Crucero. Nos enorgullece que un pilarense se suba al ring y pelee para defender sus sueños, sus ganas de progresar y de llevar al deporte local más lejos”.

“Con estos pasos no es solamente Yamil el que crece, sino todo el deporte de Pilar. Y creemos que para que puedan ser más los jóvenes y los deportistas que tengan estas posibilidades tiene que haber un Estado municipal apoyándolos”.

“Para nosotros es muy importante acompañar a boxeadores como Yamil que son un ejemplo para muchos jóvenes de Pilar. Sabemos que cada vez que se sube al ring se suben con él un montón de otros boxeadores de clubes de nuestros barrios que también pelean todos los días para superarse, para crecer y que sueñan con dedicarse al deporte”.

“Soñamos con un Estado que escuche estas historias y las acompañe. Soñamos con un Municipio en donde el deporte sea una política pública de inclusión y una oportunidad para que sean muchos más los que puedan salir adelante”.

“Durante estos años fuimos testigo de la importancia que tiene acompañar a historias como la de Yamil. Y a partir del 10 de diciembre vamos a trabajar para en Pilar sea el Estado quien lo haga”.

Yamil Peralta

“Muy concentrado para el desafío que se viene. Este es un rival fuerte y difícil pero me siento tranquilo y más entrenado que la vez anterior”.

“La verdad que si bien esta es una pelea para defender el título, para mí es igual de importante porque de cada pelea se aprende”.

“Vi que después de ese cinturón un montón de chicos empezaron a entrenar más duro, a soñar más en grande y eso me llena de alegría y me incentiva a llegar más lejos. Ojalá algún día todos los boxeadores de Pilar podamos hacer algo como locales y recibir en nuestro a otros boxeadores”.

“Me alegra pelear otra vez en Buenos Aires rodeado de mi gente, mis familiares, mis primos. Siempre me tocó pelear afuera y sentir el apoyo de los míos me gustó mucho y me incentivó a querer dar más”.

“Mi objetivo es ser campeón del mundo y creo que esta pelea es un escalón más para lograrlo”.