El intendente Nicolás Ducoté se reunió hoy con referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado y el Sindicato de Trabajadores Municipales en el Palacio Municipal, así como con el subsecretario de Recursos Humanos, Osvaldo Zamora.

Al respecto, Ducoté destacó: “Siempre es bueno mantener espacios abiertos de diálogo, hemos logrado mucho trabajando codo a codo con los gremios, hoy Pilar tiene un convenio colectivo de trabajo que otorga más derechos y mejora las condiciones de los trabajadores”.

Así, Zamora señaló: “Fue una reunión muy productiva, pudimos concretar acuerdos previos que mejoran los ingresos de los trabajadores municipales”.

En esta reunión se acordó que pasará al salario básico el último aumento de 2 mil pesos, otorgado en septiembre. Además cobrarán un plus empleados que cumplen funciones como choferes y de nocturnidad. Puntualmente, el plus de nocturnidad será de 20% del básico; y respecto a los choferes, el plus, a partir del próximo cobro, será de 25% por máquinas viales, patrullas y ambulancias; de 20% por camiones y tractores; y 15% por motos y autos.

En ese sentido, Carmen Pierce, responsable de la Asociación de Trabajadores del Estado, detalló: “Hoy concretamos aumentos con el sueldo de noviembre por nocturnidad, se agrega el área cerrada de esterilización y se adelantan las horas extras para el día 6 de diciembre, junto a la parte restante del bono, unos 2 mil pesos. Lo más importante es que pasan al básico los 2 mil pesos que ya se venían cobrando por el anterior acuerdo paritario”.

Por su parte, Arturo Sánchez, representante del Sindicato de Trabajadores Municipales, dijo: “Veníamos hablando estos temas desde agosto, y hoy quedaron firmadas en la reunión las mejoras para los empleados municipales”.

Asimismo, se cobrará en diciembre la segunda parte, de 2 mil pesos, del bono otorgado en el mes de septiembre.