“Cuando llueve el arroyo desborda y se hace todo un pantano”, asegura, mientras advierte de una tragedia latente, en la esquina con Cura Brochero, “donde hay una plaza y cualquier chico puede caer, al no haber protección”.

“Desde la calle José Hernández, donde el arroyo deja de estar entubado, hasta Alfredo Palacios, no hay barandas”, comenta el denunciante. Luego, por su curso alrededor de la calle 9 de Marzo, el estado de la protección es deficiente.