“Vinieron chicos con capacidades diferentes, chicos de diferentes clubes, algunos chicos de merenderos. Queremos que sean todos iguales dentro del ámbito deportivo del Municipio de Malvinas Argentinas. También vinieron referentes sociales, referentes de clubes, técnicos, profes, y tenemos a una ex campeona profesional de patín carrera”, remarcó Nardini. “El deporte nos incluye, contiene, da formación, y eso es parte de lo que queremos desarrollar más allá de la infraestructura deportiva. El polideportivo era mucho más que una obra pública, era construir el espacio para que pase esto”, finalizó.

El jefe comunal expresó: “Es la finalización de la diplomatura, de la parte práctica, para todos los que han participado este año de algo tan lindo como lo es el deporte. A través del convenio que hicimos con la Universidad Nacional de José C. Paz, desde la Subsecretaría de Educación y de Deporte del Municipio, nos dio la posibilidad de poder darle herramientas a todos aquellos que, con mucha educación social, trabajan para los chicos”.

En el polideportivo de Los Polvorines se realizó una kermés de juegos deportivos, donde se invitó a participar a niños y adolescentes y se implementó un sistema de rotación para que todos pudieran disfrutar de las diversas propuestas. Las actividades fueron preparadas y coordinadas por los estudiantes de la diplomatura en Deporte de la Universidad Nacional de José C. Paz, en conjunto con el Municipio malvinense. El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, acompañó a las familias y felicitó a los profesores que, con esta muestra, estuvieron dando cierre a la diplomatura universitaria.

