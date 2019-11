Estuvieron también presentes durante la firma, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Roxana López; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; la subsecretaria de Administración y Fortalecimiento Familiar, Silvia Cantero; la directora general de Organizaciones Comunitarias, Carolina Murua; el director de la carrera de Trabajo Social de la casa de altos estudios, Javier Nascone; y el responsable de Prensa de la Universidad Nacional de José C. Paz, Jorge Cortez.

El Municipio de Tigre y la Universidad Nacional de José C. Paz, firmaron un convenio marco con el fin de generar relaciones de cooperación recíproca de carácter académico, cultural, social y de extensión docente. En el Palacio Municipal participaron de la firma, el intendente Julio Zamora y Darío Kusinsky, secretario general de la casa de altos estudios.

