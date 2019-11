El Municipio de Malvinas Argentinas y la Universidad Nacional de José C. Paz realizaron una muestra...

En línea con lo anterior, el Secretario de Salud agregó que “si uno deja la diabetes librada al azar, puede traer inconvenientes graves”. “Nosotros no somos de quedarnos cruzados de brazos y por eso vamos a las casas, para descentralizar la salud y que esté donde la gente la necesite”, finalizó.

Con respecto a los beneficios del servicio, el educador Marcelo Salaberry advirtió que “como equipo de educación creemos que esta acción puede ser de alto impacto sanitario y emocional para los pacientes pediátricos”. “Tenemos muchos pacientes que no vienen a la asistencia médica y eso trae complicaciones complejas. Nuestra propuesta es ir a buscar a esos pacientes para fortalecer la mirada educativa e incorporarlo a nuestro programa de talleres”, cerró.

El Hospital Pediátrico cuenta con grupos de educación y consultorios externos desde hace más de un año y actualmente realiza un seguimiento de 46 niños con Diabetes Tipo 1. La visita domiciliaria como estrategia surgió a partir de la constatación de que alrededor de un 30 por ciento de aquellos pacientes no asiste efectivamente a las consultas educativas, ni tampoco a los talleres grupales.