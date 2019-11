Por mucho tiempo fue un histórico pedido de las entidades malvinenses de Tres de Febrero. La iniciativa es de la Municipalidad, que generó una propuesta para que los ex combatientes de Malvinas que residan en el distrito puedan participar para que uno pueda volver a las Islas, al lugar donde dio todo y homenajear a sus compañeros que ya no están.

Si sos veterano de la guerra y vivís en el distrito podés inscribirte y participar para volver a Malvinas y rendir homenaje a los héroes que ya no están.

Vuelta a las islas: Un ex combatiente de Tres de Febrero podrá visitar las Malvinas